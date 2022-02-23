Бенфика - Аякс 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Аякс, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|07.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 4
|1 : 1
|23.10.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 3
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Аякс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A08
| ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ1 : 0
Реал Мадрид
Реал Мадрид09.03
ПСЖ
1
0
1
0
A02
| Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер Сити09.03
Спортинг
0
1
0
5
A07
| Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль08.03
Интер М
0
1
0
2
A01
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург1 : 1
Бавария
Бавария08.03
Ред Булл Зальцбург
0
0
1
1
A06
| Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал1 : 1
Ювентус
Ювентус16.03
Вильярреал
0
0
1
1
A04
| Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси2 : 0
Лилль
Лилль16.03
Челси
1
0
2
0
A05
| Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М23.02
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед15.03
Атлетико М
0
0
0
0
A03
| Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика23.02
Аякс
Аякс15.03
Бенфика
0
0
0
0