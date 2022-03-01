Реал Мадрид - ПСЖ 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 марта 2022, среда. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - ПСЖ, которое состоится 09 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|15.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 0
|26.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа А. Тур 5
|2 : 2
|18.09.2019
|Лига чемпионов
|Группа А. Тур 1
|3 : 0
|06.03.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 2
|14.02.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|3 : 1
|28.07.2016
|Международный кубок чемпионов
|Северная Америка
|1 : 3
|03.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 4
|1 : 0
|21.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 3
|0 : 0
|02.01.2014
|Товарищеские матчи (клубы)
|Январь 2014
|0 : 1
|27.07.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2013
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 1:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A08
| ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ1 : 0
Реал Мадрид
Реал Мадрид09.03
ПСЖ
1
0
1
0
A02
| Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер Сити09.03
Спортинг
0
1
0
5
A07
| Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль08.03
Интер М
0
1
0
2
A01
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург1 : 1
Бавария
Бавария08.03
Ред Булл Зальцбург
0
0
1
1
A06
| Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал1 : 1
Ювентус
Ювентус16.03
Вильярреал
0
0
1
1
A04
| Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси2 : 0
Лилль
Лилль16.03
Челси
1
0
2
0
A05
| Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед15.03
Атлетико М
0
0
1
1
A03
| Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика2 : 2
Аякс
Аякс15.03
Бенфика
0
0
2
2