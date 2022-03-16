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Лилль - Челси 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
16 марта 2022, среда. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лилль Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Челси, которое состоится 16 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Германия Томас Тухель
История личных встреч
22.02.2022 Лига чемпионов 1/8 финала Челси2 : 0Лилль
10.12.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 6 Челси2 : 1Лилль
02.10.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 2 Лилль1 : 2Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Лилль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Челси» — 2:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
1 : 0
Реал Мадрид
ПСЖ
3 : 1
1
1
2
3
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
0 : 5
Манчестер Сити
Спортинг
0 : 0
0
1
0
5
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
0 : 2
Ливерпуль
Интер М
0 : 1
1
1
1
2
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
1 : 1
Бавария
Ред Булл Зальцбург
7 : 1
0
1
2
8
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
1 : 1
Ювентус
Вильярреал
16.03
0
0
1
1
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
2 : 0
Лилль
Челси
16.03
1
0
2
0
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
15.03
0
0
1
1
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
2 : 2
Аякс
Бенфика
15.03
0
0
2
2

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