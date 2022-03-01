Италия - Северная Македония 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Ренцо Барбера (Палермо, Италия), вместимость: 36349
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Северная Македония, которое состоится 24 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Ренцо Барбера (Палермо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Северная Македония
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Благойя Милевски
История личных встреч
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 9
|1 : 1
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 3
|2 : 3
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
| Шотландия
Украина
|24.03
| Россия
Польша
|24.03
| Португалия
Турция
|24.03
| Швеция
Чехия
|24.03
| Уэльс
Австрия
|24.03
| Италия
Северная Македония
|24.03
Плей-офф - Финал
| Польша
A1
|29.03
| B1
B2
|29.03
| C2
C1
|29.03