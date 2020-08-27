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Арсенал - Фулхэм 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
27 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Арсенал
Фулхэм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Фулхэм, которое состоится 27 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Фулхэм
      Лондон
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      ПортугалияМарку Силва
      История личных встреч
      18.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Арсенал1 : 1Фулхэм
      12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Фулхэм0 : 3Арсенал
      01.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал4 : 1Фулхэм
      07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Фулхэм1 : 5Арсенал
      18.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 22 Арсенал2 : 0Фулхэм
      24.08.2013 Англия - Премьер-лига Тур 2 Фулхэм1 : 3Арсенал
      20.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 34 Фулхэм0 : 1Арсенал
      10.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал3 : 3Фулхэм
      02.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 20 Фулхэм2 : 1Арсенал
      26.11.2011 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал1 : 1Фулхэм
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Арсенал» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал33009-29100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити32109-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лидс Юнайтед32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Брайтон энд Хоув Альбион32104-1777,8
      6 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      7 Фулхэм31205-4555,6
      8 Брентфорд31118-5444,4
      9 Кристал Пэлас31114-4444,4
      10 Ноттингем Форест31112-3444,4
      11 Саутгемптон31115-7444,4
      12 Челси31113-5444,4
      13 Астон Вилла31023-6333,3
      14 Манчестер Юнайтед31023-7333,3
      15 Борнмут31022-7333,3
      16 Ливерпуль30214-5222,2
      17 Эвертон30122-4111,1
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон30121-3111,1
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити30125-8111,1
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

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