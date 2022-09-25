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Уэльс - Польша 25 Сентября прямая трансляция

25 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 4. 6-й тур
Уэльс
Польша

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Польша, которое состоится 25 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 4. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уэльс
      Польша
      Главные тренеры
      УэльсРоберт Пейдж
      ПольшаЧеслав Михневич
      История личных встреч
      01.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. Тур 1 Польша2 : 1Уэльс
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Хорватия5 10
      2 Дания5 9
      3 Франция5 5
      4
      Зона вылета
      		Австрия5 4
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Португалия5 10
      2 Испания5 8
      3 Швейцария5 6
      4
      Зона вылета
      		Чехия5 4
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Венгрия5 10
      2 Италия5 8
      3 Германия5 6
      4
      Зона вылета
      		Англия5 2
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды5 13
      2 Бельгия5 10
      3 Польша5 4
      4
      Зона вылета
      		Уэльс5 1
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шотландия5 12
      2 Украина5 10
      3 Ирландия5 4
      4
      Зона вылета
      		Армения5 3
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Израиль4 8
      2 Исландия3 3
      3 Албания3 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина5 11
      2 Черногория5 7
      3 Финляндия5 5
      4
      Зона вылета
      		Румыния5 4
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия5 10
      2 Сербия5 10
      3 Словения5 5
      4
      Зона вылета
      		Швеция5 3
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция5 13
      2 Люксембург5 8
      3 Фарерские острова5 5
      4
      Зона вылета
      		Литва5 1
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция5 12
      2 Косово5 6
      3 Кипр5 5
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия5 5
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан5 13
      2 Азербайджан5 7
      3 Словакия5 6
      4
      Зона вылета
      		Беларусь5 2
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия5 13
      2 Северная Македония5 7
      3 Болгария5 6
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар5 1
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия5 12
      2 Молдавия5 10
      3 Андорра5 7
      4 Лихтенштейн5 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония3 9
      2 Мальта4 6
      3 Сан-Марино3 0

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