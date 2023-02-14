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Бавария - Манчестер Сити 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
19 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Бавария
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Сити, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
27ШвейцарияврЯн Зоммер
5ФранциязщБенжамен Павар
4НидерландызщМаттейс де Лигт
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
6НидерландызщНатан Аке
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
20ПортугалияпзБернарду Силва
17БельгияпзКевин Де Брёйне
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
11.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити3 : 0Бавария
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Бавария0 : 1Манчестер Сити
29.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Бавария2 : 3Манчестер Сити
20.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Июль 2016 Бавария1 : 0Манчестер Сити
25.11.2014 Лига чемпионов Группа E. Тур 5 Манчестер Сити3 : 2Бавария
17.09.2014 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Бавария1 : 0Манчестер Сити
10.12.2013 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Бавария2 : 3Манчестер Сити
02.10.2013 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Манчестер Сити1 : 3Бавария
01.08.2013 Ауди Кап - 2013 Финал Манчестер Сити1 : 2Бавария
07.12.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 6 Манчестер Сити2 : 0Бавария
Текстовая трансляция
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Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане и разбил ему губу. Теперь сенегалец может покинуть клуб.Материалы по теме В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане и был отстранён 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 3:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
3 : 0
Бавария
Манчестер Сити
19.04
1
0
3
0
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
0 : 2
Интер М
Бенфика
19.04
0
1
0
2
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
1 : 0
Наполи
Милан
1 : 1
1
0
2
1
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
2 : 0
Челси
Реал Мадрид
0 : 2
2
0
4
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 Реал Мадрид (Испания)
QF3
Реал Мадрид
QF3
09.05
QF3
Реал Мадрид
16.05
0
0
0
0
SF1
 Милан (Италия)
QF2
Милан
QF2
09.05
QF2
Милан
16.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

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