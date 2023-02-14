Бавария - Манчестер Сити 19 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
19 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Сити, которое состоится 19 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|27
|вр
|Ян Зоммер
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|нп
|Кингсли Коман
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|11.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|3 : 0
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|29.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|2 : 3
|20.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|1 : 0
|25.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 5
|3 : 2
|17.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|1 : 0
|10.12.2013
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 6
|2 : 3
|02.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|1 : 3
|01.08.2013
|Ауди Кап - 2013
|Финал
|1 : 2
|07.12.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 6
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане и разбил ему губу. Теперь сенегалец может покинуть клуб.Материалы по теме В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане и был отстранён 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 3:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи3 : 0
Айнтрахт Ф
0
2
0
5
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид1 : 0
Ливерпуль
0
2
2
6
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту0 : 0
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити7 : 0
РБ Лейпциг
0
1
1
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити3 : 0
Бавария
Бавария19.04
Манчестер Сити
1
0
3
0
QF2
| Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика0 : 2
Интер М
Интер М19.04
Бенфика
0
1
0
2
QF4
| Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан1 : 0
Наполи
Наполи1 : 1
Милан
1
0
2
1
QF1
| Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид2 : 0
Челси
Челси0 : 2
Реал Мадрид
2
0
4
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| Реал Мадрид (Испания)
QF3
Реал Мадрид09.05
QF3
QF316.05
Реал Мадрид
0
0
0
0
SF1
| Милан (Италия)
QF2
Милан09.05
QF2
QF216.05
Милан
0
0
0
0
Финал
|Метка
F
| SF2
SF1
|10.06