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Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1ИспанияврДавид Райя
13ДаниязщМатиас Йёргенсен
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
27ГерманияпзВитали Янельт
10АнглияпзДжош да Силва
19КамерунпзБрайан Мбемо
17АнглиянпАйван Тони
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
2АнглиязщБенджамин Джонсон
24ГерманиязщТило Керер
27МароккозщНаиф Агер
33Италиязщ Эмерсон
10АргентинапзМануэль Лансини
41АнглияпзДеклан Райс
12АнглияпзФлинн Даунс
8ИспанияпзПабло Форнальс
14Кот-д'ИвуарнпМаксвелл Корне
18АнглиянпДэнни Ингс
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брентфорд
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Брентфорд
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд2 : 1
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Брентфорд
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд1 : 1
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур 2 : 0Брентфорд
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Вест Хэм Юнайтед2 : 1
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 4 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед35 18 12 5 63-31 66 62.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
7 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
9 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
10 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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