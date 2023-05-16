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Интер - Милан 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
16 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Интер М
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 16 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Милан
Милан, Италия
24КамерунврАндре Онана
36ИталиязщМаттео Дармиан
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрмениянпГенрих Мхитарян
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
24ДаниязщСимон Кьер
19ФранциязщТео Эрнандес
8ИталияпзСандро Тонали
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
56БельгияпзАлексис Салемакерс
10ИспанияпзБраим Диас
17ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
05.02.2023 Италия - Серия А 21-й тур Интер М1 : 0Милан
18.01.2023 Суперкубок Италии Финал Милан0 : 3Интер М
03.09.2022 Италия - Серия А 5-й тур Милан3 : 2Интер М
19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
01.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Интер М
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Интер М1 : 2Милан
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Милан1 : 1Интер М
21.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 3Интер М
26.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1Милан
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Интер М4 : 2
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2Интер М
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 6Интер М
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Интер М3 : 1
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Милан2 : 0
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 1
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Милан
Текстовая трансляция
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Проход «Наполи» в четвертьфинале вскружил голову Пиоли.Материалы по теме На что надеялся тренер «Милана»?! С такой тактикой против «Интера» играть нельзя 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Интер» — 2:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
3 : 0
Бавария
Манчестер Сити
1 : 1
1
0
4
1
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
0 : 2
Интер М
Бенфика
3 : 3
0
1
3
5
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
1 : 0
Наполи
Милан
1 : 1
1
0
2
1
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
2 : 0
Челси
Реал Мадрид
0 : 2
2
0
4
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
Реал Мадрид
17.05
0
0
1
1
SF1
 Милан (Италия)
Интер М (Италия)
Милан
Интер М
0 : 2
Интер М
Милан
16.05
0
1
0
2
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

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