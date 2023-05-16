Интер - Милан 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
16 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 16 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Милан
Милан, Италия
|24
|вр
|Андре Онана
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|нп
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Эдин Джеко
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|24
|зщ
|Симон Кьер
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Сандро Тонали
|33
|пз
|Раде Крунич
|56
|пз
|Алексис Салемакерс
|10
|пз
|Браим Диас
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|18.01.2023
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 3
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 2
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|01.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|26.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|4 : 2
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 6
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Проход «Наполи» в четвертьфинале вскружил голову Пиоли.Материалы по теме На что надеялся тренер «Милана»?! С такой тактикой против «Интера» играть нельзя 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Интер» — 2:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи3 : 0
Айнтрахт Ф
0
2
0
5
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид1 : 0
Ливерпуль
0
2
2
6
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту0 : 0
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити7 : 0
РБ Лейпциг
0
1
1
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити3 : 0
Бавария
Бавария1 : 1
Манчестер Сити
1
0
4
1
QF2
| Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика0 : 2
Интер М
Интер М3 : 3
Бенфика
0
1
3
5
QF4
| Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан1 : 0
Наполи
Наполи1 : 1
Милан
1
0
2
1
QF1
| Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид2 : 0
Челси
Челси0 : 2
Реал Мадрид
2
0
4
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити17.05
Реал Мадрид
0
0
1
1
SF1
| Милан (Италия)
Интер М (Италия)
Милан0 : 2
Интер М
Интер М16.05
Милан
0
1
0
2
Финал
|Метка
F
| SF2
SF1
|10.06