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Пюник - Кальмар 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Пюник
Кальмар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Кальмар, которое состоится 03 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван, Армения
Кальмар
Кальмар, Швеция
Главные тренеры
Армения Егише Меликович Меликян
Дания Хенрик Йенсен
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Кальмар1 : 2Пюник
31.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Пюник
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Кальмар1 : 2Пюник
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Пюник
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 0
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур 1 : 2Пюник
30.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 17-й тур 2 : 0Кальмар
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Кальмар1 : 2Пюник
23.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур Кальмар1 : 0
16.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 15-й тур 3 : 1Кальмар
09.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 14-й тур Кальмар0 : 4

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