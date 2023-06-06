Пюник - Кальмар 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Кальмар, которое состоится 03 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пюник
Ереван, Армения
Кальмар
Кальмар, Швеция
Главные тренеры
|Егише Меликович Меликян
|Хенрик Йенсен
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|31.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|23.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|3 : 1
|09.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|0 : 4