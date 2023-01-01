Арсенал - Манчестер Сити 06 Августа прямая трансляция

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В финале Суперкубка Англии бывшие одноклубники в 11-й раз поспорят как тренеры.Получится ли у Артеты повторно обыграть своего учителя? Гвардиола — главный страх Артеты! У тренера «Арсенала» ужасная статистика игр с учителем 0'«Манчестер Сити» выкупил защитника Йошко Гвардиола.Чем так крут Гвардиол? «Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл? 0'Лондонцы мощно усилились — разбираемся в изменениях вице-чемпиона АПЛ.Как будет выглядеть команда после интеграции новичков? У «Арсенала» самый дорогой состав мира. Как расположить новичков и скинуть «Сити» с трона? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.