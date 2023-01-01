21:40 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 августа
Воскресенье 06 августа
Свернуть список

Арсенал - Манчестер Сити 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Суперкубок Англии - 2023, Финал
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Арсенал
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии - 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
История личных встреч
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 3Манчестер Сити
27.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити1 : 0Арсенал
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал1 : 2Манчестер Сити
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Сити5 : 0Арсенал
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Арсенал0 : 1Манчестер Сити
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 4Манчестер Сити
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити1 : 0Арсенал
18.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Арсенал2 : 0Манчестер Сити
17.06.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0Арсенал
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал1 : 1 5 : 4
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал5 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Арсенал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Арсенал
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Сити1 : 2
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Манчестер Сити
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 5Манчестер Сити
10.06.2023 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити1 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В финале Суперкубка Англии бывшие одноклубники в 11-й раз поспорят как тренеры.Получится ли у Артеты повторно обыграть своего учителя? Гвардиола — главный страх Артеты! У тренера «Арсенала» ужасная статистика игр с учителем 0'«Манчестер Сити» выкупил защитника Йошко Гвардиола.Чем так крут Гвардиол? «Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл? 0'Лондонцы мощно усилились — разбираемся в изменениях вице-чемпиона АПЛ.Как будет выглядеть команда после интеграции новичков? У «Арсенала» самый дорогой состав мира. Как расположить новичков и скинуть «Сити» с трона? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close