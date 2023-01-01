Арсенал - Манчестер Сити 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Суперкубок Англии - 2023, Финал
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии - 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
История личных встреч
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|17.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 5
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
Текстовая трансляция
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