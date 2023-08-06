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Палмейрас - Депортиво Перейра 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 2-й матч
Палмейрас
Депортиво Перейра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Депортиво Перейра, которое состоится 31 Августа 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Депортиво Перейра
Перейра, Колумбия
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Колумбия Алехандро Рестрепо
История личных встреч
24.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/4 финала. 1-й матч Депортиво Перейра0 : 4Палмейрас
28.08.2023 Бразилия - Серия А 21-й тур Палмейрас1 : 0
24.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/4 финала. 1-й матч Депортиво Перейра0 : 4Палмейрас
20.08.2023 Бразилия - Серия А 20-й тур 0 : 2Палмейрас
15.08.2023 Бразилия - Серия А 19-й тур Палмейрас1 : 0
10.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 2-й матч Палмейрас0 : 0
24.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/4 финала. 1-й матч Депортиво Перейра0 : 4Палмейрас
20.08.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 6-й тур Депортиво Перейра3 : 0
13.08.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 5-й тур 1 : 0Депортиво Перейра
10.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1Депортиво Перейра
06.08.2023 Колумбия - Примера A Клаусура. 4-й тур Депортиво Перейра1 : 1

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