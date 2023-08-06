Палмейрас - Депортиво Перейра 31 Августа прямая трансляция
31 Августа 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Депортиво Перейра, которое состоится 31 Августа 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Депортиво Перейра
Перейра, Колумбия
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Алехандро Рестрепо
История личных встреч
|24.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 4
|28.08.2023
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|24.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 4
|20.08.2023
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 2
|15.08.2023
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 4
|20.08.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 6-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 5-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|06.08.2023
|Колумбия - Примера A
|Клаусура. 4-й тур
|1 : 1