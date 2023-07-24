Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
10 Сентября 2023 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, США - MLS
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, США - MLS, оно проводится на стадионе: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Питер Джозеф Вермес
История личных встреч
|04.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 3
|31.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|27.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 2
|20.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|1 : 1 9 : 10
|16.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|1 : 4
|03.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|27.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 0
|05.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|4 : 1
|01.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Центр 3. 3-й тур
|0 : 1
|24.07.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Центр 3. 1-й тур
|3 : 3 4 : 2