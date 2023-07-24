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Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
10 Сентября 2023 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, США - MLS
Интер Майами
Спортинг Канзас-Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, США - MLS, оно проводится на стадионе: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Главные тренеры
Аргентина Херардо Мартино
США Питер Джозеф Вермес
История личных встреч
04.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS 1 : 3Интер Майами
31.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 0
27.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS 0 : 2Интер Майами
20.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Финал 1 : 1 9 : 10Интер Майами
16.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала 1 : 4Интер Майами
03.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Спортинг Канзас-Сити2 : 1
27.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS Спортинг Канзас-Сити3 : 0
05.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала 4 : 1Спортинг Канзас-Сити
01.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Центр 3. 3-й тур 0 : 1Спортинг Канзас-Сити
24.07.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Центр 3. 1-й тур 3 : 3 4 : 2Спортинг Канзас-Сити

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