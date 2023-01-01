Арсенал - Тоттенхэм 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|19
|нп
|Леандро Троссард
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Микель Артета
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.