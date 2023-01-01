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Арсенал - Тоттенхэм 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Аарон Рамсдейл
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
19 Бельгия нп Леандро Троссард
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция пз Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Арсенал
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
26.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
12.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Арсенал
01.09.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Арсенал
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур Арсенал4 : 0
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Арсенал
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Арсенал2 : 2
21.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Арсенал
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 5Тоттенхэм Хотспур
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.

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