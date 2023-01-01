Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|14.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 4
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2