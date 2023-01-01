04:04 ()
Онлайн трансляции
Среда 27 сентября
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Сити
08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 8Ньюкасл Юнайтед
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Манчестер Сити3 : 1
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Манчестер Сити
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити5 : 1
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Манчестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close