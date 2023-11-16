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Габон - Кения 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа F. 1-й тур
Габон
Кения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Кения, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа F. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Габон
Кения
Главные тренеры
ФранцияПатрис Невё
ТурцияЭнгин Фырат
История личных встреч
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Габон
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 31 : 3Габон
23.01.2022Кубок африканских наций1/8 финала1 : 1 7 : 6Габон
18.01.2022Кубок африканских нацийГруппа C. 3-й турГабон2 : 2
14.01.2022Кубок африканских нацийГруппа C. 2-й турГабон1 : 1
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКения2 : 2
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКения0 : 1
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Кения
18.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Кения
14.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКения1 : 0

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