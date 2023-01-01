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Барселона - Атлетико 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
03 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Барселона
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико М, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Иньяки Пенья
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
2 Португалия зщ Жоау Канселу
22 Германия пз Илкай Гюндоган
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Испания пз Педри
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
20 Бельгия пз Аксель Витсель
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
12 Бразилия нп Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Барселона4 : 2Атлетико М
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М2 : 0Барселона
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Барселона0 : 0Атлетико М
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М1 : 0Барселона
30.06.2020 Испания - Примера 33-й тур Барселона2 : 2Атлетико М
09.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3Атлетико М
01.12.2019 Испания - Примера 15-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
06.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Барселона2 : 0Атлетико М
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Барселона2 : 1
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 1 : 1Барселона
22.11.2023 Лига Чемпионов (ж) Группа A. 2-й тур 1 : 3Барселона
14.11.2023 Лига Чемпионов (ж) Группа A. 1-й тур Барселона5 : 0
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Барселона2 : 1
28.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур 1 : 3Атлетико М
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Атлетико М1 : 0
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Атлетико М6 : 0
03.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 1Атлетико М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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