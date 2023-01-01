Барселона - Атлетико 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
03 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико М, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 2
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|09.01.2020
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3
|01.12.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|14.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|6 : 0
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.