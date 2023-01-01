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Кристал Пэлас - Ливерпуль 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
17АнглиязщНатаниэл Клайн
19АнглияпзУилл Хьюз
8КолумбияпзХефферсон Лерма
7ФранцияпзМайкл Олисе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
3ЯпонияпзВатару Эндо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
9УругвайнпДарвин Нуньес
7КолумбиянпЛуис Диас
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас0 : 0Ливерпуль
15.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль1 : 1Кристал Пэлас
15.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиЛиверпуль2 : 0Кристал Пэлас
23.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 3Ливерпуль
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турЛиверпуль3 : 0Кристал Пэлас
23.05.2021Англия - Премьер-лига38-й турЛиверпуль2 : 0Кристал Пэлас
19.12.2020Англия - Премьер-лига14-й турКристал Пэлас0 : 7Ливерпуль
24.06.2020Англия - Премьер-лига31-й турЛиверпуль4 : 0Кристал Пэлас
23.11.2019Англия - Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
19.01.2019Англия - Премьер-лига23-й турЛиверпуль4 : 3Кристал Пэлас
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас0 : 2
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур1 : 1Кристал Пэлас
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур2 : 1Кристал Пэлас
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 3
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур0 : 2Кристал Пэлас
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур0 : 2Ливерпуль
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЛиверпуль4 : 3
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 5-й турЛиверпуль4 : 0
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 1Ливерпуль
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турЛиверпуль3 : 0
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Трент Александер-Арнольд — настоящий тащер «Ливерпуля». С момента повышения до главной команды защитник отдал 75 голевых передач во всех турнирах.Больше лишь у двух игроков АПЛ!Истории Александер-Арнольд — настоящий тащер. Вы посмотрите на его статистику в «Ливерпуле»! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

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