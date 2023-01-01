Кристал Пэлас - Ливерпуль 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|7
|пз
|Майкл Олисе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Юрген Клопп
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 7
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
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Трент Александер-Арнольд — настоящий тащер «Ливерпуля». С момента повышения до главной команды защитник отдал 75 голевых передач во всех турнирах.Больше лишь у двух игроков АПЛ!Истории Александер-Арнольд — настоящий тащер. Вы посмотрите на его статистику в «Ливерпуле»! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.