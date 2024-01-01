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Арсенал - Астон Вилла 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
14 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Арсенал
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
29 Германия пз Кай Хаверц
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Астон Вилла1 : 0Арсенал
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла2 : 4Арсенал
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Арсенал2 : 1Астон Вилла
19.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Астон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал0 : 3Астон Вилла
21.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла1 : 0Арсенал
22.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 2Астон Вилла
15.05.2016 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал4 : 0Астон Вилла
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 3Арсенал
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Арсенал2 : 0
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 0 : 0Арсенал
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0 4 : 2
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 1
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла3 : 3
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 4 : 1Астон Вилла
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3171
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3260
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3248
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Борнмут3242
13 Фулхэм3239
14 Брентфорд3332
15 Кристал Пэлас3130
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3325
19
Зона вылета
Бёрнли3320
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3216

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