Арсенал - Астон Вилла 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
14 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Микель Артета
|Унаи Эмери
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 4
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Борнмут
|32
|42
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Брентфорд
|33
|32
|15
|Кристал Пэлас
|31
|30
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|33
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|33
|20
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|32
|16