Барселона - ПСЖ 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
16 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - ПСЖ, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|21
|пз
|Френки де Йонг
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|8
|пз
|Педри
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|зщ
|Маркиньос
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Усман Дембеле
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Луис Энрике
История личных встреч
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|10.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|16.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 4
|08.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|6 : 1
|14.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|21.04.2015
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|15.04.2015
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 3
|10.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|30.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|10.04.2013
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 3:2.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 3
|17.04
| Арсенал
Бавария
|2 : 2
|17.04
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|2 : 1
|16.04
| ПСЖ
Барселона
|2 : 3
|16.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF2
WQF4
|30.04
|07.05
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|30.04
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06