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Барселона - ПСЖ 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
16 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Барселона
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - ПСЖ, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
33 Испания зщ Пау Кубарси
2 Португалия зщ Жоау Канселу
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
22 Германия пз Илкай Гюндоган
8 Испания пз Педри
27 Испания нп Ламин Ямал
9 Польша нп Роберт Левандовски
11 Бразилия нп Рафинья
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
5 Бразилия зщ Маркиньос
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
10 Франция нп Усман Дембеле
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Луис Энрике
История личных встреч
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 3Барселона
10.03.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч ПСЖ1 : 1Барселона
16.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Барселона1 : 4ПСЖ
08.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона6 : 1ПСЖ
14.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ4 : 0Барселона
21.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона2 : 0ПСЖ
15.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ1 : 3Барселона
10.12.2014 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Барселона3 : 1ПСЖ
30.09.2014 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур ПСЖ3 : 2Барселона
10.04.2013 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона1 : 1ПСЖ
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Барселона
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 3Барселона
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 0 : 3Барселона
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 1
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 3Барселона
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 1
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ1 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 2ПСЖ
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 6ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 3:2.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 17.04
Арсенал
Бавария
2 : 2 17.04
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 16.04
ПСЖ
Барселона
2 : 3 16.04
1/2 финала
Команда12
WQF2
WQF4
30.0407.05
Команда12
WQF1
WQF3
30.0407.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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