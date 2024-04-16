ЦСКА - Балтика 16 Апреля прямая трансляция
16 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2008
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|09.09.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|24-й тур
|2 : 0
|23.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|30-й тур
|1 : 1
|14.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|13-й тур
|1 : 1
|19.10.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|32-й тур
|2 : 1
|07.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|15-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 2
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|4 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|16.04
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|17.04
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|17.04
| Урал
Ростов
|17.04