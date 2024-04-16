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ЦСКА - Балтика 16 Апреля прямая трансляция

16 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
ЦСКА
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
24.09.2008 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Балтика
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Балтика0 : 1ЦСКА
09.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 24-й тур ЦСКА2 : 0Балтика
23.05.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 9-й тур Балтика1 : 1ЦСКА
04.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 30-й тур Балтика1 : 1ЦСКА
14.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 13-й тур ЦСКА1 : 1Балтика
19.10.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 32-й тур Балтика2 : 1ЦСКА
07.07.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 15-й тур ЦСКА0 : 0Балтика
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 3ЦСКА
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 0 : 1ЦСКА
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА4 : 1
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур ЦСКА0 : 2
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 7Балтика
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Балтика0 : 1
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Балтика
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 4 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 16.04
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 17.04
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
17.04
Урал
Ростов
17.04

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