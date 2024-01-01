Колхети-1913 - Дила 16 Апреля прямая трансляция
16 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Дила, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колхети-1913
Поти
Дила
Гори
История личных встреч
|10.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 0
|01.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|09.06.2018
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|27.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|27.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|08.04.2017
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.11.2016
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|25.09.2016
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|9
|22
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|8
|19
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|8
|17
|4
|Торпедо Кт
|9
|16
|5
|Телави
|9
|10
|6
|Колхети-1913
|8
|9
|7
|Динамо Тб
|8
|9
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|8
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|9
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|8
|4