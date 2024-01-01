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Колхети-1913 - Дила 16 Апреля прямая трансляция

16 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
Колхети-1913
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Дила, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Дила
Гори
История личных встреч
10.11.2018 Грузия - Высшая лига 32-й тур Дила1 : 0Колхети-1913
01.09.2018 Грузия - Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 2Дила
09.06.2018 Грузия - Высшая лига 14-й тур Дила2 : 0Колхети-1913
05.04.2018 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19130 : 3Дила
04.11.2017 Грузия - Высшая лига 33-й тур Колхети-19131 : 0Дила
27.08.2017 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Колхети-1913
27.05.2017 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19130 : 0Дила
08.04.2017 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 1Колхети-1913
26.11.2016 Грузия - Высшая лига 14-й тур Дила1 : 0Колхети-1913
25.09.2016 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19130 : 1Дила
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Колхети-1913
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 2Колхети-1913
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Колхети-1913
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Дила3 : 0
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Дила
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Дила3 : 1
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало922
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт819
3
Квалификация Лиги конференций
Дила817
4 Торпедо Кт916
5 Телави910
6 Колхети-191389
7 Динамо Тб89
8
Стыковая зона
Самтредиа86
9
Стыковая зона
Самгурали95
10
Зона вылета
Гагра84

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