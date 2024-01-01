Динамо Бт - Самтредиа 16 Апреля прямая трансляция
16 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Самтредиа, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|10.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 2
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|13.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.11.2020
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.08.2020
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|08.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|9
|22
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|8
|19
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|8
|17
|4
|Торпедо Кт
|9
|16
|5
|Телави
|9
|10
|6
|Колхети-1913
|8
|9
|7
|Динамо Тб
|8
|9
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|8
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|9
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|8
|4