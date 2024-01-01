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Динамо Бт - Самтредиа 16 Апреля прямая трансляция

16 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
Динамо Бт
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Самтредиа, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 3Динамо Бт
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт1 : 1Самтредиа
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа1 : 2Динамо Бт
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт3 : 2Самтредиа
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 0Динамо Бт
08.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт3 : 1Самтредиа
12.05.2021 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Бт
13.03.2021 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт2 : 0Самтредиа
30.11.2020 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самтредиа1 : 2Динамо Бт
02.08.2020 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт2 : 0Самтредиа
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Динамо Бт
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Бт2 : 0
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Динамо Бт
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Бт
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Самтредиа1 : 2
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 3 : 0Самтредиа
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Самтредиа2 : 0
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Самтредиа
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самтредиа1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало922
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт819
3
Квалификация Лиги конференций
Дила817
4 Торпедо Кт916
5 Телави910
6 Колхети-191389
7 Динамо Тб89
8
Стыковая зона
Самтредиа86
9
Стыковая зона
Самгурали95
10
Зона вылета
Гагра84

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