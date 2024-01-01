Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|34
|вр
|Алекс Лайон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|46
|зщ
|Джефф Питри
|77
|зщ
|Симон Эдвинссон
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|88
|нп
|Патрик Кейн
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|90
|нп
|Джо Велено
|14
|нп
|Робби Фаббри
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|21
|нп
|Остин Чарник
|11
|нп
|Зак Астон-Риз
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|30
|вр
|Кейден Примо
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|48
|зщ
|Лэйн Хатсон
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47