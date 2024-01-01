Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс 16 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Детройт Ред Уингз Детройт Монреаль Канадиенс Монреаль 34 вр Алекс Лайон 47 вр Джеймс Раймер 53 зщ Мориц Зайдер 8 зщ Бен Шьяро 46 зщ Джефф Питри 77 зщ Симон Эдвинссон 41 зщ Шейн Гостисбер 2 зщ Олли Мяяття 23 нп Лукас Рэймонд 71 нп Дилан Ларкин 93 нп Алекс Дебринкэт 88 нп Патрик Кейн 37 нп Джей Ти Комфер 57 нп Дэвид Перрон 36 нп Кристиан Фишер 90 нп Джо Велено 14 нп Робби Фаббри 17 нп Даниэль Спронг 21 нп Остин Чарник 11 нп Зак Астон-Риз 35 вр Сэм Монтембо 30 вр Кейден Примо 52 зщ Джастин Бэррон 8 зщ Майк Мэтисон 58 зщ Дэвид Савар 48 зщ Лэйн Хатсон 26 зщ Джонатан Ковачевич 54 зщ Джордан Харрис 20 нп Юрай Слафковски 14 нп Ник Судзуки 22 нп Коул Кофилд 40 нп Йоэль Армиа 15 нп Алекс Ньюхук 11 нп Брендан Галлахер 17 нп Джош Андерсон 71 нп Джейк Эванс 49 нп Рафаэль Арве-Пинар 56 нп Ессе Юлёнен 28 нп Кристиан Дворак 55 нп Майкл Пеццетта Главные тренеры Дерек Лалонд Мартен Сан-Луи

История личных встреч 03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5 27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1 19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТ 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 9 : 3 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4