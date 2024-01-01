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Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Монреаль Канадиенс
Монреаль
34СШАврАлекс Лайон
47КанадаврДжеймс Раймер
53ГерманиязщМориц Зайдер
8КанадазщБен Шьяро
46СШАзщДжефф Питри
77ШвециязщСимон Эдвинссон
41СШАзщШейн Гостисбер
2ФинляндиязщОлли Мяяття
23ШвециянпЛукас Рэймонд
71СШАнпДилан Ларкин
93СШАнпАлекс Дебринкэт
88СШАнпПатрик Кейн
37СШАнпДжей Ти Комфер
57КанаданпДэвид Перрон
36СШАнпКристиан Фишер
90КанаданпДжо Велено
14КанаданпРобби Фаббри
17НидерландынпДаниэль Спронг
21СШАнпОстин Чарник
11СШАнпЗак Астон-Риз
35КанадаврСэм Монтембо
30СШАврКейден Примо
52КанадазщДжастин Бэррон
8КанадазщМайк Мэтисон
58КанадазщДэвид Савар
48СШАзщЛэйн Хатсон
26КанадазщДжонатан Ковачевич
54СШАзщДжордан Харрис
20СловакиянпЮрай Слафковски
14КанаданпНик Судзуки
22СШАнпКоул Кофилд
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
15КанаданпАлекс Ньюхук
11КанаданпБрендан Галлахер
17КанаданпДжош Андерсон
71КанаданпДжейк Эванс
49КанаданпРафаэль Арве-Пинар
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
28СШАнпКристиан Дворак
55КанаданпМайкл Пеццетта
Главные тренеры
СШАДерек Лалонд
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
05.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 5Детройт Ред Уингз
27.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3 БМонреаль Канадиенс
15.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 0Монреаль Канадиенс
14.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
03.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 0Детройт Ред Уингз
24.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс6 : 1Детройт Ред Уингз
19.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 3Монреаль Канадиенс
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат6 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз1 : 2
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 1
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 4
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 БМонреаль Канадиенс
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс9 : 3
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Монреаль Канадиенс
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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