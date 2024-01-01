Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Бостон Брюинз
Бостон
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|2
|зщ
|Винсент Иорио
|46
|зщ
|Лукас Джохансен
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|8
|нп
|Александр Овечкин
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|21
|нп
|Алексей Протас
|15
|нп
|Сонни Милано
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|52
|зщ
|Эндрю Пик
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|61
|нп
|Пэт Марун
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|18
|нп
|Павел Заха
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|13
|нп
|Чарли Койл
|63
|нп
|Брэд Маршан
|11
|нп
|Трент Фредерик
|39
|нп
|Морган Гики
|94
|нп
|Якуб Лауко
|19
|нп
|Джон Бичер
|70
|нп
|Йеспер Боквист
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|10.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|07.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Александр Овечкин за 43 первых матча забил всего восемь голов. Это был по-настоящему кошмарный результат для лучшего снайпера современности и, вероятно, всей хоккейной истории. Однако во второй половине сезона Ови возродился и за следующие 36 матчей наколотил 22 шайбы, при этом выдав несколько совершенно безумных серий.Детали возрождения Александра, скрывшиеся от зрителей «Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки 0'В Восточной же конференции продолжается интереснейшая борьба за две последние кубковые вакансии, которая держит всех в напряжении на протяжении двух недель апреля.«Кэпиталз» осталось провести два матча, которые и определят судьбу всего сезона Как Овечкину и «Вашингтону» выйти в плей-офф? Все интриги решающей недели в НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47