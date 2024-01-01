Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 16 Апреля прямая трансляция

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Александр Овечкин за 43 первых матча забил всего восемь голов. Это был по-настоящему кошмарный результат для лучшего снайпера современности и, вероятно, всей хоккейной истории. Однако во второй половине сезона Ови возродился и за следующие 36 матчей наколотил 22 шайбы, при этом выдав несколько совершенно безумных серий.Детали возрождения Александра, скрывшиеся от зрителей «Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки 0'В Восточной же конференции продолжается интереснейшая борьба за две последние кубковые вакансии, которая держит всех в напряжении на протяжении двух недель апреля.«Кэпиталз» осталось провести два матча, которые и определят судьбу всего сезона Как Овечкину и «Вашингтону» выйти в плей-офф? Все интриги решающей недели в НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.