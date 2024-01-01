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Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Бостон Брюинз
Бостон
79СШАврЧарли Линдгрен
35КанадаврДарси Кемпер
74СШАзщДжон Карлсон
42СловакиязщМартин Фехервари
57СШАзщТревор ван Римсдайк
27РоссиязщАлександр Алексеев
2КанадазщВинсент Иорио
46КанадазщЛукас Джохансен
77СШАнпТи Джей Оши
24КанаданпКоннор Макмайкл
8РоссиянпАлександр Овечкин
43КанаданпТом Уилсон
17КанаданпДилан Строум
21БеларусьнпАлексей Протас
15СШАнпСонни Милано
29КанаданпХендрикс Лапьер
67СШАнпМакс Пасиоретти
96КанаданпНиколя Обе-Кюбель
26СШАнпНик Дауд
47КанаданпБек Маленстин
1СШАврДжереми Свейман
35ШвецияврЛинус Улльмарк
73СШАзщЧарли Макэвой
27ШвециязщХампус Линдхольм
25СШАзщБрэндон Карло
29КанадазщПаркер Уозерспун
52СШАзщЭндрю Пик
12СШАзщКевин Шаттенкирк
61СШАнпПэт Марун
88ЧехиянпДавид Пастрняк
18ЧехиянпПавел Заха
43КанаданпДэнтон Хайнен
74КанаданпДжейк Дебраск
13СШАнпЧарли Койл
63КанаданпБрэд Маршан
11СШАнпТрент Фредерик
39КанаданпМорган Гики
94ЧехиянпЯкуб Лауко
19СШАнпДжон Бичер
70ШвециянпЙеспер Боквист
Главные тренеры
КанадаСпенсер Карбери
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
31.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 3 ББостон Брюинз
10.02.2024НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз0 : 3Вашингтон Кэпиталз
04.10.2023НХЛ - предсезонные матчиБостон Брюинз4 : 5 ОТВашингтон Кэпиталз
12.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
11.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз1 : 2Вашингтон Кэпиталз
13.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 5Бостон Брюинз
10.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 2Бостон Брюинз
21.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 3Вашингтон Кэпиталз
11.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 7Бостон Брюинз
07.10.2021НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиБостон Брюинз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 2
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Вашингтон Кэпиталз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Вашингтон Кэпиталз
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Вашингтон Кэпиталз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 6Бостон Брюинз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз1 : 4
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2 ОТ
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Бостон Брюинз
03.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат0 : 3Бостон Брюинз
Текстовая трансляция
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Александр Овечкин за 43 первых матча забил всего восемь голов. Это был по-настоящему кошмарный результат для лучшего снайпера современности и, вероятно, всей хоккейной истории. Однако во второй половине сезона Ови возродился и за следующие 36 матчей наколотил 22 шайбы, при этом выдав несколько совершенно безумных серий.Детали возрождения Александра, скрывшиеся от зрителей «Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки 0'В Восточной же конференции продолжается интереснейшая борьба за две последние кубковые вакансии, которая держит всех в напряжении на протяжении двух недель апреля.«Кэпиталз» осталось провести два матча, которые и определят судьбу всего сезона Как Овечкину и «Вашингтону» выйти в плей-офф? Все интриги решающей недели в НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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