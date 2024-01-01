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Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Баффало Сэйбрз
Баффало
88РоссияврАндрей Василевский
90КанадаврМэтт Томкинс
43КанадазщДаррен Рэддиш
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
48СШАзщНик Пербикс
24КанадазщМэтт Дамба
78НорвегиязщЭмиль Лиллеберг
10КанаданпЭнтони Дюклер
86РоссиянпНикита Кучеров
21КанаданпБрейден Пойнт
91КанаданпСтивен Стэмкос
71КанаданпЭнтони Чирелли
38КанаданпБрэндон Хагель
41СШАнпМитчелл Чаффи
20КанаданпНик Пол
23СШАнпМайки Эйссимонт
73СШАнпКонор Шири
11СШАнпЛюк Гленденинг
84КанаданпТаннер Жанно
31КанадаврЭрик Комри
1ФинляндияврУкко-Пекка Луукконен
4КанадазщБоуэн Байрэм
10ФинляндиязщХенри Йокихарью
26ШвециязщРасмус Далин
25КанадазщОуэн Пауэр
75СШАзщКоннор Клифтон
78КанадазщДжейкоб Брайсон
17КанаданпТайсон Джост
89СШАнпАлекс Так
72СШАнпТейдж Томпсон
77ГерманиянпДжон-Джейсон Петерка
22КанаданпДжек Куинн
24КанаданпДилан Козенс
9КанаданпЗакари Бенсон
12СШАнпДжордан Гринвей
19КанаданпПейтон Кребс
53КанаданпДжефф Скиннер
71ШвециянпВиктор Олофссон
28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
СШАДон Гранато
История личных встреч
01.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
20.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
18.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
04.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз5 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
24.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 6 ОТБаффало Сэйбрз
29.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз5 : 6 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
06.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Баффало Сэйбрз
11.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 0Баффало Сэйбрз
12.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
26.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 Б
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 2
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз4 : 2
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Баффало Сэйбрз
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Баффало Сэйбрз
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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