Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Баффало Сэйбрз
Баффало
|88
|вр
|Андрей Василевский
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|78
|зщ
|Эмиль Лиллеберг
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Митчелл Чаффи
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|73
|нп
|Конор Шири
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
|31
|вр
|Эрик Комри
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|26
|зщ
|Расмус Далин
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|17
|нп
|Тайсон Джост
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|22
|нп
|Джек Куинн
|24
|нп
|Дилан Козенс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
Главные тренеры
|Джон Купер
|Дон Гранато
История личных встреч
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|11.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47