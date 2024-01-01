Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз 16 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Баффало Сэйбрз Баффало 88 вр Андрей Василевский 90 вр Мэтт Томкинс 43 зщ Даррен Рэддиш 77 зщ Виктор Хедман 81 зщ Эрик Чернак 48 зщ Ник Пербикс 24 зщ Мэтт Дамба 78 зщ Эмиль Лиллеберг 10 нп Энтони Дюклер 86 нп Никита Кучеров 21 нп Брейден Пойнт 91 нп Стивен Стэмкос 71 нп Энтони Чирелли 38 нп Брэндон Хагель 41 нп Митчелл Чаффи 20 нп Ник Пол 23 нп Майки Эйссимонт 73 нп Конор Шири 11 нп Люк Гленденинг 84 нп Таннер Жанно 31 вр Эрик Комри 1 вр Укко-Пекка Луукконен 4 зщ Боуэн Байрэм 10 зщ Хенри Йокихарью 26 зщ Расмус Далин 25 зщ Оуэн Пауэр 75 зщ Коннор Клифтон 78 зщ Джейкоб Брайсон 17 нп Тайсон Джост 89 нп Алекс Так 72 нп Тейдж Томпсон 77 нп Джон-Джейсон Петерка 22 нп Джек Куинн 24 нп Дилан Козенс 9 нп Закари Бенсон 12 нп Джордан Гринвей 19 нп Пейтон Кребс 53 нп Джефф Скиннер 71 нп Виктор Олофссон 28 нп Земгус Гиргенсонс Главные тренеры Джон Купер Дон Гранато

История личных встреч 01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 20.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3 24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТ 29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТ 06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3 11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0 12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6 26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2