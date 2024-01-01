Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс 16 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Сан-Хосе Шаркс Сан-Хосе Главные тренеры Крис Ноблох Дэвид Куинн

История личных встреч 29.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5 10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6 21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТ 14.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 7 29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТ 06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТ 25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ