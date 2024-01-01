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Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
16 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
КанадаКрис Ноблох
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс0 : 5Эдмонтон Ойлерз
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 2Эдмонтон Ойлерз
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
08.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 6Эдмонтон Ойлерз
21.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
14.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 7Эдмонтон Ойлерз
29.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
06.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс0 : 3Эдмонтон Ойлерз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз1 : 3
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
11.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 1
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Эдмонтон Ойлерз
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 2
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 6
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Сан-Хосе Шаркс
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 3 ОТ
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 5
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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