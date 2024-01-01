Бавария - Арсенал 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Арсенал, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Лерой Зане
|25
|пз
|Томас Мюллер
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|9
|нп
|Гарри Кейн
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|18
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|29
|пз
|Кай Хаверц
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Микель Артета
История личных встреч
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|18.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|19.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Китай
|1 : 1 2 : 3
|07.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 5
|15.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 1
|04.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|5 : 1
|20.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|11.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|19.02.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|13.03.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 3
|17.04
| Арсенал
Бавария
|2 : 2
|17.04
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|2 : 1
|4 : 2
| ПСЖ
Барселона
|2 : 3
|1 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF2
WQF4
|30.04
|07.05
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|30.04
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06