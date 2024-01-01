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Бавария - Арсенал 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Бавария
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Арсенал, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
1 Германия вр Мануэль Нойер
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
15 Англия зщ Эрик Дайер
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
10 Германия пз Лерой Зане
25 Германия пз Томас Мюллер
42 Германия пз Джамал Мусиала
9 Англия нп Гарри Кейн
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
18 Япония зщ Такэхиро Томиясу
29 Германия пз Кай Хаверц
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Испания Микель Артета
История личных встреч
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2Бавария
18.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Арсенал2 : 1Бавария
19.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Китай Бавария1 : 1 2 : 3Арсенал
07.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 5Бавария
15.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бавария5 : 1Арсенал
04.11.2015 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Бавария5 : 1Арсенал
20.10.2015 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Арсенал2 : 0Бавария
11.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария1 : 1Арсенал
19.02.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Арсенал0 : 2Бавария
13.03.2013 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария0 : 2Арсенал
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария2 : 0
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2Бавария
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 3 : 2Бавария
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Бавария0 : 2
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 2 : 5Бавария
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 2
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2Бавария
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 3Арсенал
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Арсенал2 : 0
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 0 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 17.04
Арсенал
Бавария
2 : 2 17.04
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 4 : 2
ПСЖ
Барселона
2 : 3 1 : 4
1/2 финала
Команда12
WQF2
WQF4
30.0407.05
Команда12
WQF1
WQF3
30.0407.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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