Урал - Ростов 17 Апреля прямая трансляция
17 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|27.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|22.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|14.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 4
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России (Путь регионов): «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|17.04
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|17.04
| Урал
Ростов
|17.04