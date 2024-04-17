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Урал - Ростов 17 Апреля прямая трансляция

17 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов)
Урал
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Ростов0 : 3Урал
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1Урал
29.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов2 : 2Урал
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Урал1 : 0Ростов
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Урал1 : 3Ростов
27.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Урал2 : 1Ростов
22.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1Урал
14.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 2Урал
11.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ростов1 : 4Урал
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Урал1 : 1Ростов
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Урал2 : 1
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Урал1 : 1
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Урал1 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Ростов0 : 3Урал
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Урал1 : 0
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 0 : 1Ростов
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 2 : 1Ростов
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов2 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Ростов0 : 3Урал
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 0 6 : 7Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России (Путь регионов): «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 17.04
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
17.04
Урал
Ростов
17.04

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