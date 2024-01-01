Зенит - Спартак М 17 Апреля прямая трансляция
17 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|29.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|09.07.2022
|OLIMPBET Суперкубок России 2022
|Финал
|4 : 0
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|7 : 1
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 2
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка России (Путь РПЛ): «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В первом матче победил «Зенит» — 2:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|17.04
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|17.04
| Урал
Ростов
|17.04