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Зенит - Спартак М 17 Апреля прямая трансляция

17 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Зенит
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 2Зенит
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0Спартак М
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3Зенит
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2Спартак М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит0 : 0 4 : 2Спартак М
29.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Зенит
04.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 2Зенит
09.07.2022 OLIMPBET Суперкубок России 2022 Финал Зенит4 : 0Спартак М
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Спартак М1 : 1Зенит
24.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит7 : 1Спартак М
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Зенит
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Зенит2 : 1
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 0 : 2Зенит
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 2Зенит
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Спартак М
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Спартак М3 : 0
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Спартак М
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 1 : 1Спартак М
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 2Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка России (Путь РПЛ): «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В первом матче победил «Зенит» — 2:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 17.04
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
17.04
Урал
Ростов
17.04

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