Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
17 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|82
|вр
|Иван Федотов
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|5
|зщ
|Егор Замула
|77
|зщ
|Эрик Джонсон
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|9
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|24
|зщ
|Ник Силер
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|21
|нп
|Скотт Лотон
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|25
|нп
|Райан Пилинг
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|10
|нп
|Бобби Бринк
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|2
|зщ
|Винсент Иорио
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|52
|зщ
|Дилан Макилрат
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|47
|нп
|Бек Маленстин
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|8
|нп
|Александр Овечкин
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|21
|нп
|Алексей Протас
|15
|нп
|Сонни Милано
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В Восточной же конференции продолжается интереснейшая борьба за две последние кубковые вакансии, которая держит всех в напряжении на протяжении двух недель апреля. В режиме реального времени следим за тем, как за океаном завершается регулярный чемпионат.Команды Овечкина и Малкина бьются за одну из последних путёвок в розыгрыш Кубка СтэнлиLive Кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ. За океаном финал регулярки! LIVE 0'Практически всё на финише регулярки прояснится в ночь на 17 марта, когда состоятся восемь поединков, один из которых определит судьбу сезона для Александра Овечкина и его партнёров из «Вашингтон Кэпиталз».Попадёт ли «Вашингтон» в плей-офф? Овечкина и «Вашингтон» ждёт главный матч сезона! Расклад на выход в плей-офф НХЛ 0'«Вашингтон» отказывается сдаваться. Они пережили шестиматчевую серию поражений, которая едва не похоронила их только-только воскресшие надежды на плей-офф, «столичные» дают бой на финише регулярки и цепляются за плей-офф всем, чем только можно.«Столичным» нужна только победа, иначе придётся надеяться на осечки конкурентов «Я 20 лет мечтал об этом моменте». Ожидания «Вашингтона» от решающей битвы в регулярке 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|114
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|81
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|81
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|81
|92
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|81
|89
|9
|Детройт Ред Уингз
|81
|89
|10
|Питтсбург Пингвинз
|81
|88
|11
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|12
|Баффало Сэйбрз
|82
|84
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|81
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|81
|75
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|104
|6
|Нэшвилл Предаторз
|82
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|81
|86
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|81
|47