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Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
17 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз

Анонс матча
Стартовый состав
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
82РоссияврИван Федотов
33ШвецияврСамуэль Эрссон
5РоссиязщЕгор Замула
77СШАзщЭрик Джонсон
6КанадазщТрэвис Санхайм
8СШАзщКэм Йорк
9КанадазщДжейми Драйсдейл
24СШАзщНик Силер
86СШАнпДжоэль Фараби
21КанаданпСкотт Лотон
89СШАнпКэм Аткинсон
27СШАнпНоа Кейтс
14КанаданпШон Кутюрье
19СШАнпГарнет Хэтэуэй
11КанаданпТрэвис Конечны
25СШАнпРайан Пилинг
71КанаданпТайсон Фёрстер
10СШАнпБобби Бринк
48КанаданпМорган Фрост
74КанаданпОуэн Типпетт
79СШАврЧарли Линдгрен
35КанадаврДарси Кемпер
42СловакиязщМартин Фехервари
74СШАзщДжон Карлсон
2КанадазщВинсент Иорио
57СШАзщТревор ван Римсдайк
52КанадазщДилан Макилрат
27РоссиязщАлександр Алексеев
47КанаданпБек Маленстин
24КанаданпКоннор Макмайкл
77СШАнпТи Джей Оши
8РоссиянпАлександр Овечкин
43КанаданпТом Уилсон
17КанаданпДилан Строум
21БеларусьнпАлексей Протас
15СШАнпСонни Милано
29КанаданпХендрикс Лапьер
67СШАнпМакс Пасиоретти
96КанаданпНиколя Обе-Кюбель
26СШАнпНик Дауд
Главные тренеры
СШАДжон Торторелла
КанадаСпенсер Карбери
История личных встреч
02.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз5 : 2Филадельфия Флайерз
15.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 3 БВашингтон Кэпиталз
15.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз1 : 3Филадельфия Флайерз
12.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 3Вашингтон Кэпиталз
08.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 4Вашингтон Кэпиталз
24.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
29.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиФиладельфия Флайерз1 : 3Вашингтон Кэпиталз
13.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз9 : 2Филадельфия Флайерз
26.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1Вашингтон Кэпиталз
18.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз3 : 5Вашингтон Кэпиталз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 0
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Филадельфия Флайерз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат9 : 3Филадельфия Флайерз
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат6 : 2Филадельфия Флайерз
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Филадельфия Флайерз
16.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 0
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 2
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Вашингтон Кэпиталз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Вашингтон Кэпиталз
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

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