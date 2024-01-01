Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз 17 Апреля прямая трансляция

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В Восточной же конференции продолжается интереснейшая борьба за две последние кубковые вакансии, которая держит всех в напряжении на протяжении двух недель апреля. В режиме реального времени следим за тем, как за океаном завершается регулярный чемпионат.Команды Овечкина и Малкина бьются за одну из последних путёвок в розыгрыш Кубка СтэнлиLive Кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ. За океаном финал регулярки! LIVE 0'Практически всё на финише регулярки прояснится в ночь на 17 марта, когда состоятся восемь поединков, один из которых определит судьбу сезона для Александра Овечкина и его партнёров из «Вашингтон Кэпиталз».Попадёт ли «Вашингтон» в плей-офф? Овечкина и «Вашингтон» ждёт главный матч сезона! Расклад на выход в плей-офф НХЛ 0'«Вашингтон» отказывается сдаваться. Они пережили шестиматчевую серию поражений, которая едва не похоронила их только-только воскресшие надежды на плей-офф, «столичные» дают бой на финише регулярки и цепляются за плей-офф всем, чем только можно.«Столичным» нужна только победа, иначе придётся надеяться на осечки конкурентов «Я 20 лет мечтал об этом моменте». Ожидания «Вашингтона» от решающей битвы в регулярке 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.