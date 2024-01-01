Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
17 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|28.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 3
|17.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 1
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|11.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|15.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|114
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|81
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|81
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|81
|92
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|81
|89
|9
|Детройт Ред Уингз
|81
|89
|10
|Питтсбург Пингвинз
|81
|88
|11
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|12
|Баффало Сэйбрз
|82
|84
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|81
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|81
|75
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|104
|6
|Нэшвилл Предаторз
|82
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|81
|86
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|81
|47