Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс 17 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Вегас Голден Найтс Парадайс Чикаго Блэкхоукс Чикаго Главные тренеры Брюс Кэссиди Люк Ричардсон

История личных встреч 28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5 22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0 28.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 Б 26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТ 09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 19.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч 4 : 3 17.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч 3 : 1 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТ 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2 11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4 15.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5 11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2