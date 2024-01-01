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Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
17 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаЛюк Ричардсон
История личных встреч
28.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
22.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 5Вегас Голден Найтс
22.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 2 БВегас Голден Найтс
16.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 4Вегас Голден Найтс
14.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс1 : 0Чикаго Блэкхоукс
28.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 3 БВегас Голден Найтс
26.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс5 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
09.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс1 : 2Чикаго Блэкхоукс
19.08.2020НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 5-й матчВегас Голден Найтс4 : 3Чикаго Блэкхоукс
17.08.2020НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 4-й матчЧикаго Блэкхоукс3 : 1Вегас Голден Найтс
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс4 : 3 ОТ
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс7 : 2
11.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Вегас Голден Найтс
09.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Вегас Голден Найтс
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат7 : 4Вегас Голден Найтс
15.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 4
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 5
11.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Чикаго Блэкхоукс
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс0 : 4
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

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