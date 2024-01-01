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Вердер - Штутгарт 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
21 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Вердер
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Штутгарт, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Штутгарт
Штутгарт
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
29ГерманиянпНик Вольтемаде
7ГерманиянпМарвин Дукш
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
6ГерманияпзАнгело Штиллер
16ГерманияпзАтакан Каразор
18ГананпДжейми Левелинг
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 0Вердер
05.02.2023Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт0 : 2Вердер
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турВердер2 : 2Штутгарт
04.04.2021Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт1 : 0Вердер
06.12.2020Германия - Бундеслига10-й турВердер1 : 2Штутгарт
22.02.2019Германия - Бундеслига23-й турВердер1 : 1Штутгарт
29.09.2018Германия - Бундеслига6-й турШтутгарт2 : 1Вердер
21.04.2018Германия - Бундеслига31-й турШтутгарт2 : 0Вердер
02.12.2017Германия - Бундеслига14-й турВердер1 : 0Штутгарт
02.05.2016Германия - Бундеслига32-й турВердер6 : 2Штутгарт
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур5 : 0Вердер
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 1Вердер
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турВердер0 : 2
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 1Вердер
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турВердер1 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт3 : 0
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур0 : 1Штутгарт
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт3 : 3
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур0 : 3Штутгарт
08.03.2024Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2979
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт2963
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д2956
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Аугсбург3039
8 Хоффенхайм3039
9 Фрайбург2939
10 Хайденхайм3034
11 Боруссия М3031
12 Вердер2931
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Бохум3027
16 Майнц2926
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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