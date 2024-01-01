Вердер - Штутгарт 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
21 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Штутгарт, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Штутгарт
Штутгарт
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|7
|нп
|Марвин Дукш
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|22.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|02.05.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 2
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|29
|79
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|29
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Аугсбург
|30
|39
|8
|Хоффенхайм
|30
|39
|9
|Фрайбург
|29
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Боруссия М
|30
|31
|12
|Вердер
|29
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Бохум
|30
|27
|16
|Майнц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17