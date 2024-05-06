Звезда Голливуда стал совладельцем «Лидса»

Дата публикации: 06-05-2024

Уилл Феррелл стал совладельцем «Лидса», пишет «The Sun».



Какую часть клуба, выступающего в Чемпионшипе, выкупил популярный американский актер, не сообщается. Официальная информация о сделке должна появиться в скором времени. Известно, что у Феррелла давняя любовь к футболу, и он ждет возможности побывать на стадионе.



Помимо доли в английской команде, у звезды Голливуда также есть доля в американском «Лос-Анджелесе». Общее состояние Феррелла составляет 127 млн фунтов (порядка 148 млн евро).



По итогам текущего сезона «Лидс Юнайтед» может получить путевку в АПЛ. «Павлины» финишировали на 3-й позиции в Чемпионшипе. Теперь им предстоит сыграть в раунде плей-офф, по итогам которого будет определена команда, пробившаяся в АПЛ.