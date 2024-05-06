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«Атлетико» готов летом продать Депая

Дата публикации: 06-05-2024

«AS» информирует, что в летнее межсезонье «Атлетико» планирует выставить на трансфер Мемфиса Депая.

Диего Симеоне не рассчитывает на форварда и готов расстаться с ним. «Матрасники» будут открыты к предложениям по нидерландцу. Также в клубе намерены продать и Альваро Морату. Последний хотел бы продолжить карьеру в Серии А.

Состав «Атлетико» Депай пополнил в начале 2023 года, перебравшись из «Барселоны». Мадридцам его трансфер обошелся в 3 млн евро.

Договор нападающего с испанским топ-клубом действует до середины 2025 года. В сезоне 2023/2024 нидерландец появлялся на поле в составе «Атлетико» в 28 встречах (9 забитых мячей, 2 ассиста).

«Transfermarkt» оценивает Депая в 12 млн евро.

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