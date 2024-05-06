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В «Боруссии» Д подтвердили желание сохранить Санчо после аренды

Дата публикации: 06-05-2024

Себастьян Кель, являющийся спортивным директором «Боруссии», прокомментировал ситуацию с Джейдоном Санчо, аренда которого рассчитана до лета 2024 года.

«Приложим все усилия, чтобы Санчо остался с нами. В «МЮ» знают, насколько он в порядке. Не исключено, что они решат сохранить Джейдона или постараются заработать на его продаже», - публикует заявление Келя ресурс «Die Welt».

Ранее СМИ писали, что вариант с возвращением Санчо на «Олд Траффорд» не рассматривается, даже если клуб завершит сотрудничество с Эриком тен Хагом.

Дортмундцы арендовали Санчо минувшей зимой. За «шмелей» он провел 20 встреч (3 забитых мяча, 2 результативных паса).

Контракт Санчо с «красными дьяволами» истекает в 2026 году. «Transfermarkt» оценивает англичанина в 25 млн евро.

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