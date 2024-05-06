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«Реал» намерен продлить контракт с Менди

Дата публикации: 06-05-2024

В «Реале» намерены переподписать соглашение с Ферланом Менди. Действующий контракт с защитником рассчитан до лета 2025 года.

Издание «Marca» сообщает, что игра Менди убедила руководство «сливочных» в его важности для команды. Помимо этого, сохранить француза, имеющего большой авторитет в команде, попросил Карло Анчелотти, возглавляющий мадридцев.

Пока в клубе только прорабатывают условия нового контракта с Менди. Предложений от «Реала» левый фулбек еще не получал.

В текущем сезоне француз появлялся на поле в составе «сливочных» в 33 встречах, отметившись в них 1 результативной передачей.

Ориентировочная стоимость 28-летнего футболиста равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).

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