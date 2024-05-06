Геррейру пропустит полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала»

Дата публикации: 06-05-2024

«Бавария» не сможет рассчитывать на Рафаэла Геррейру в ближайших матчах. Защитник получил повреждение, которое не позволит ему сыграть в полуфинальной встрече ЛЧ против «Реала». Информация появилась на сайте мюнхенцев.



Португалец травмировался в игре 32-го тура немецкого чемпионата, в которой «Баварии» противостоял «Штутгарт». Футболист провел на поле всего 17 минут, после чего ему потребовалась замена. Позднее у Геррейру диагностировали повреждение капсулы голеностопного сустава и связок. Для «красно-белых» встреча завершилась поражением со счетом 1:3.



В этом сезоне на счету Геррейру 28 матчей (3 гола, 2 ассиста).



Трудовые отношения защитника с командой Томаса Тухеля рассчитаны до 2026 года. Рыночный ценник на португальца составляет 15 000 000 евро.