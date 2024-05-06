«МЮ» готов рассмотреть предложения по трансферу Антони

Дата публикации: 06-05-2024

Ближайшим летом «Манчестер Юнайтед» может продать Антони.



«Goal» утверждает, что «манкунианцы» приняли решение расстаться с 24-летним вингером. В клубе планируют подписать Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», который рассматривается в качестве замены бразильцу.



Европейская карьера Антони началась в «Аяксе». «Юнайтед» выкупил права на игрока у амстердамской команды в 2022 году, заплатив за него € 95 млн.



Срок действия трудового договора бразильца с командой Эрика тен Хага ограничен июнем 2027 года. В сезоне 2023/2024 в активе Антони 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 36 матчах за английскую команду.



Сегодня трансферная стоимость вингера равняется 28 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).