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«МЮ» готов рассмотреть предложения по трансферу Антони

Дата публикации: 06-05-2024

Ближайшим летом «Манчестер Юнайтед» может продать Антони.

«Goal» утверждает, что «манкунианцы» приняли решение расстаться с 24-летним вингером. В клубе планируют подписать Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», который рассматривается в качестве замены бразильцу.

Европейская карьера Антони началась в «Аяксе». «Юнайтед» выкупил права на игрока у амстердамской команды в 2022 году, заплатив за него € 95 млн.

Срок действия трудового договора бразильца с командой Эрика тен Хага ограничен июнем 2027 года. В сезоне 2023/2024 в активе Антони 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 36 матчах за английскую команду.

Сегодня трансферная стоимость вингера равняется 28 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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