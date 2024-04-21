Гагра - Дила 21 Апреля прямая трансляция
21 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Дила, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Дила
Гори
История личных встреч
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|24.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|10
|25
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|10
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|9
|20
|4
|Торпедо Кт
|10
|17
|5
|Динамо Тб
|10
|12
|6
|Колхети-1913
|10
|10
|7
|Телави
|10
|10
| 8
Стыковая зона
|Самгурали
|10
|8
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|10
|7
| 10
Зона вылета
|Гагра
|9
|4