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Гагра - Дила 21 Апреля прямая трансляция

21 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 10-й тур
Гагра
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Дила, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Дила
Гори
История личных встреч
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0Гагра
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Дила1 : 0Гагра
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 0Дила
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Дила1 : 0Гагра
09.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 0Дила
01.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 0Дила
24.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила1 : 1Гагра
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Гагра1 : 0Дила
26.02.2022 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 1Гагра
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Гагра0 : 2
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Гагра
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 1
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Гагра
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра0 : 0
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Дила
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Дила3 : 0
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Дила
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Дила3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1025
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1023
3
Квалификация Лиги конференций
Дила920
4 Торпедо Кт1017
5 Динамо Тб1012
6 Колхети-19131010
7 Телави1010
8
Стыковая зона
Самгурали108
9
Стыковая зона
Самтредиа107
10
Зона вылета
Гагра94

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