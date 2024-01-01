Манчестер Юнайтед - Бёрнли 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|37
|пз
|Кобби Майну
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|22
|зщ
|Витиньо
|33
|пз
|Максим Эстеве
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Сандер Берге
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|17
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Венсан Компани
История личных встреч
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|02.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 3 2 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|74
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|34
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|34
|16