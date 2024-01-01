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Манчестер Юнайтед - Бёрнли 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
5 Англия зщ Гарри Магуайр
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
14 Дания пз Кристиан Эриксен
37 Англия пз Кобби Майну
21 Бразилия пз Антони
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Дания нп Расмус Хойлунд
49 Косово вр Ариянет Мурич
20 Франция зщ Лоранс Ассиньон
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
3 Англия зщ Чарли Тейлор
22 Бразилия зщ Витиньо
33 Франция пз Максим Эстеве
24 Ирландия пз Джош Каллен
16 Норвегия пз Сандер Берге
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
47 Франция нп Вильсон Одобер
17 ЮАР нп Лайл Фостер
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
21.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед2 : 0Бёрнли
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Бёрнли1 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
18.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
12.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Бёрнли
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Бёрнли
02.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 3 : 3 2 : 4Манчестер Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 4Бёрнли
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бёрнли1 : 1
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 0Бёрнли
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 2Бёрнли
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3474
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3353
7 Ньюкасл Юнайтед3350
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3344
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3439
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3433
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3416

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