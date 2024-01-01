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Эвертон - Брентфорд 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
27 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Эвертон
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брентфорд, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
22АнглиязщБен Годфри
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
18АнглияпзЭшли Янг
11АнглияпзДжек Харрисон
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
7АнглияпзДуайт Макнил
16МалипзАбдулайе Дукуре
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
1НидерландыврМарк Флеккен
20НорвегиязщКристоффер Аер
5ЯмайказщИтан Пиннок
22ИрландиязщНейтан Коллинз
12ИспанияпзСерхио Регилон
8ДанияпзМатиас Йенсен
27ГерманияпзВитали Янельт
24ДанияпзМиккель Дамсгор
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ДанияТомас Франк
История личных встреч
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБрентфорд1 : 3Эвертон
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турЭвертон1 : 0Брентфорд
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд1 : 1Эвертон
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон2 : 3Брентфорд
05.02.2022Кубок Англии1/16 финалаЭвертон4 : 1Брентфорд
28.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турБрентфорд1 : 0Эвертон
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турЭвертон2 : 0
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турЭвертон2 : 0
15.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур6 : 0Эвертон
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турЭвертон1 : 0
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й тур1 : 1Эвертон
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур1 : 5Брентфорд
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБрентфорд2 : 0
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур3 : 3Брентфорд
03.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турБрентфорд0 : 0
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турБрентфорд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3474
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3353
7 Ньюкасл Юнайтед3350
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3344
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3439
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3433
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3416

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