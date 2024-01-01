Эвертон - Брентфорд 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
27 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брентфорд, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|22
|зщ
|Бен Годфри
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|12
|пз
|Серхио Регилон
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|27
|пз
|Витали Янельт
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Томас Франк
История личных встреч
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|74
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|34
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|34
|16