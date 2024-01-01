Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|пз
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|30
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|5
|зщ
|Остон Трасти
|20
|зщ
|Джейден Богл
|8
|пз
|Густаво Хамер
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|21
|пз
|Вини Соуза
|23
|пз
|Бен Осборн
|11
|нп
|Бен Бреретон
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|05.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|07.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|04.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|74
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|34
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|34
|16