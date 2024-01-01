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Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 Словакия вр Мартин Дубравка
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия пз Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
32 Шотландия пз Эллиот Андерсон
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
30 Англия зщ Мэйсон Холгейт
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
5 США зщ Остон Трасти
20 Англия зщ Джейден Богл
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
24 Англия пз Оливер Арбластер
21 Бразилия пз Вини Соуза
23 Англия пз Бен Осборн
11 Чили нп Бен Бреретон
10 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 8Ньюкасл Юнайтед
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Шеффилд Юнайтед
12.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Шеффилд Юнайтед
05.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.04.2007 Англия - Премьер-лига 32-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.11.2006 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Шеффилд Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 2Шеффилд Юнайтед
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3474
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3353
7 Ньюкасл Юнайтед3350
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3344
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3439
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3433
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3416

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