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Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Бирмингем Сити4 : 1Хаддерсфилд Таун
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1Бирмингем Сити
05.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Бирмингем Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бирмингем Сити0 : 2Хаддерсфилд Таун
20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Бирмингем Сити
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Бирмингем Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити0 : 3Хаддерсфилд Таун
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
06.02.2018 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Бирмингем Сити1 : 4 ДВХаддерсфилд Таун
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 4 : 1Хаддерсфилд Таун
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 0Бирмингем Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бирмингем Сити3 : 0
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бирмингем Сити0 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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