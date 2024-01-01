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Бристоль Сити - Ротерхэм Юнайтед 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Бристоль Сити
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
Шотландия Стив Эванс
Шотландия Стив Эванс
Шотландия Стив Эванс
История личных встреч
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Бристоль Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити2 : 1Ротерхэм Юнайтед
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 3Бристоль Сити
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бристоль Сити0 : 2Ротерхэм Юнайтед
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 0Бристоль Сити
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бристоль Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
03.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 0Бристоль Сити
04.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Бристоль Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 2Бристоль Сити
05.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бристоль Сити1 : 1Ротерхэм Юнайтед
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 1Бристоль Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бристоль Сити1 : 1
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бристоль Сити5 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Бристоль Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Бристоль Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 0
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Ротерхэм Юнайтед
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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