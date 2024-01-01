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Блэкберн Роверс - Ковентри Сити 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Блэкберн Роверс
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Ковентри Сити, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ковентри Сити1 : 0Блэкберн Роверс
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити1 : 0Блэкберн Роверс
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ковентри Сити2 : 2Блэкберн Роверс
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Ковентри Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ковентри Сити0 : 4Блэкберн Роверс
08.08.2017 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Ковентри Сити1 : 3Блэкберн Роверс
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Блэкберн Роверс1 : 3
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 5 : 0Блэкберн Роверс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 5Блэкберн Роверс
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити2 : 3
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Ковентри Сити3 : 3 2 : 4
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 0Ковентри Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 1Ковентри Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ковентри Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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