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Саутгемптон - Сток Сити 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Саутгемптон
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Сток Сити, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСток Сити0 : 1Саутгемптон
03.03.2018Англия - Премьер-лига29-й турСаутгемптон0 : 0Сток Сити
30.09.2017Англия - Премьер-лига7-й турСток Сити2 : 1Саутгемптон
21.05.2017Англия - Премьер-лига38-й турСаутгемптон0 : 1Сток Сити
14.12.2016Англия - Премьер-лига16-й турСток Сити0 : 0Саутгемптон
12.03.2016Англия - Премьер-лига30-й турСток Сити1 : 2Саутгемптон
21.11.2015Англия - Премьер-лига13-й турСаутгемптон0 : 1Сток Сити
18.04.2015Англия - Премьер-лига33-й турСток Сити2 : 1Саутгемптон
29.10.2014Англия - Кубок лиги1/8 финалаСток Сити2 : 3Саутгемптон
25.10.2014Англия - Премьер-лига9-й турСаутгемптон1 : 0Сток Сити
23.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й тур5 : 0Саутгемптон
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур2 : 1Саутгемптон
16.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турСаутгемптон3 : 0
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСаутгемптон3 : 2
09.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСаутгемптон2 : 1
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСток Сити3 : 0
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур1 : 1Сток Сити
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур3 : 0Сток Сити
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турСток Сити2 : 2
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСток Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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