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Уотфорд - Сандерленд 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Уотфорд
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Сандерленд, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
АнглияМайкл Бил
АнглияМайкл Бил
История личных встреч
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСандерленд2 : 0Уотфорд
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСандерленд2 : 2Уотфорд
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турУотфорд2 : 2Сандерленд
01.04.2017Англия - Премьер-лига30-й турУотфорд1 : 0Сандерленд
17.12.2016Англия - Премьер-лига17-й турСандерленд1 : 0Уотфорд
15.05.2016Англия - Премьер-лига38-й турУотфорд2 : 2Сандерленд
12.12.2015Англия - Премьер-лига16-й турСандерленд0 : 1Уотфорд
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд0 : 0
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур3 : 2Уотфорд
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур0 : 0Уотфорд
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турУотфорд0 : 0
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й тур2 : 2Уотфорд
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСандерленд0 : 1
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур0 : 1Сандерленд
09.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур0 : 0Сандерленд
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турСандерленд0 : 0
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСандерленд1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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