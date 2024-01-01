Уотфорд - Сандерленд 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Сандерленд, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Майкл Бил
|Майкл Бил
История личных встреч
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|17.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|12.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 2
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|44
|94
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|44
|90
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|43
|89
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|44
|84
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|44
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|44
|72
|7
|Халл Сити
|44
|69
|8
|Ковентри Сити
|43
|63
|9
|Мидлсбро
|44
|63
|10
|Престон Норт Энд
|44
|63
|11
|Кардифф Сити
|44
|62
|12
|Бристоль Сити
|44
|59
|13
|Сандерленд
|44
|56
|14
|Суонси Сити
|44
|56
|15
|Уотфорд
|44
|53
|16
|Миллуолл
|44
|53
|17
|Сток Сити
|44
|50
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|44
|50
|19
|Блэкберн Роверс
|44
|49
|20
|Плимут Аргайл
|44
|48
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|44
|47
| 22
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|44
|46
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|44
|44
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|44
|24