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Кардифф Сити - Мидлсбро 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Кардифф Сити
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Мидлсбро, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро2 : 0Кардифф Сити
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Кардифф Сити1 : 3Мидлсбро
13.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро2 : 3Кардифф Сити
27.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Мидлсбро2 : 0Кардифф Сити
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Кардифф Сити0 : 2Мидлсбро
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Мидлсбро1 : 1Кардифф Сити
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Кардифф Сити1 : 1Мидлсбро
18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Мидлсбро1 : 3Кардифф Сити
21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Кардифф Сити1 : 0Мидлсбро
17.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Кардифф Сити1 : 0Мидлсбро
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити2 : 1
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 1Кардифф Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 0 : 1Кардифф Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити1 : 3
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 2Кардифф Сити
22.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Мидлсбро3 : 4
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Мидлсбро
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 2Мидлсбро
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро2 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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