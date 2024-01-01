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Миллуолл - Плимут Аргайл 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Миллуолл
Плимут Аргайл

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Плимут Аргайл, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Плимут Аргайл0 : 2Миллуолл
29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Миллуолл3 : 2Плимут Аргайл
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 1Миллуолл
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Миллуолл3 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Миллуолл1 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 0Миллуолл
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 1Миллуолл
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
12.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Плимут Аргайл1 : 0
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Плимут Аргайл1 : 1
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 1Плимут Аргайл
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Плимут Аргайл0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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